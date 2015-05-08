В Керчи 6 августа, около 19.30, в районе АТП за недостроенным мостом был сильный пожар. Огонь достигал метра в высоту, - передает Керчь.ФМ.

Сегодня журналисту Керчь.ФМ удалось с первого раза дозвонится пожарным, где сообщили, что машина уже выехала. Примерно через три минуты пожарный автомобиль с мигалками приближался к месту возгорания.

Напомним, в Юркино горела степь. Вчера на выезде из Керчи горели дачи. Керчане около двух часов пытались потушить огонь в районе дач на выезде из города. В Керчи продолжала гореть сухая трава, пожарным дозвониться – невозможно