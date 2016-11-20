На первом накопителе в порту «Кавказ» произошло ДТП. Об этом сообщают соцсети, - передает Керчь.ФМ. Автомобиль «Land Rover» снес дверь микроавтобусу «Renault Trafic»
Предварительно, никто не пострадал
Погода в Керчи
влажность:
давл.:
ветер:
На первом накопителе в порту «Кавказ» произошло ДТП. Об этом сообщают соцсети, - передает Керчь.ФМ. Автомобиль «Land Rover» снес дверь микроавтобусу «Renault Trafic»
Предварительно, никто не пострадал
При обнаружении нарушений правил комментирования просим сообщать администрации.