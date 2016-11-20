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В накопителе на Керченскую переправу иномарка оторвала дверь микроавтобусу

На первом накопителе в порту «Кавказ» произошло ДТП. Об этом сообщают соцсети, - передает Керчь.ФМ. Автомобиль «Land Rover» снес дверь микроавтобусу «Renault Trafic» Предварительно, никто не пострадал

Служба новостей Керчь.ФМ

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