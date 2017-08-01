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1 августа мы открыли выставочный зал натяжных потолков! В честь этого мы дарим всем скидку 10% на весь товар при заказе в офисе по адресу Шлагбаумская, 38, 2 этаж. Скидка действует только до конца августа.

Скидка распространяется на все виды товаров и услуг предоставляемых нами без исключения. Не упустите свой шанс такой акции больше не будет.

Резной потолок, тканевые немецкую и швейцарскую, двухуровневые безщелевые и щелевые двухуровневые потолки, парящий потолок, переход со стены на потолок, печать УФ и экосольвент. Подсветка РГБ сенсорные многозонные, аудиконтроллер. И дальше наш ассортимент будет пополняться.

Не упусти свой шанс выиграть подарок за репост 4 субботы подряд.

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