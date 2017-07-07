С начала года сотрудники Пограничного управления ФСБ России по РК зафиксировали около 30 попыток незаконного перемещения оружия и боеприпасов через государственную границу РФ. Об этом РИА Крым сообщили в пресс-службе Пограничного управления УФСБ России по РК, - передает Керчь.ФМ.

Так, в пункте пропуска «Перекоп» во время осмотра автомобиля «Honda» и перевозимых в нем грузов пограничники и таможенники обнаружили в выдвижном ящике под передним сидением пассажира 11 патронов калибром 8 мм, предположительно к газовому пистолету. Машиной управлял гражданин Украины 1981 года рождения, который направлялся из Кривого Рога в Алушту.

«Мужчина пояснил, что является индивидуальным предпринимателем, однако из-за криминогенной ситуации в регионе в целях самообороны приобрел газовый пистолет «ИЖ», который время от времени носит с собой. Наличие же патронов в машине объяснил тем, что, следуя на отдых в Крым, забыл их выложить из авто. Запрещенные к провозу через государственную границу РФ предметы передали установленным порядком должностным лицам таможенного поста для последующей отправки на экспертизу, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение», — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что неделей ранее в пункте пропуска «Армянск» пограничники выявили 17 патронов и пистолет марки Magnum, который, по словам владельца, он также перевозил в транспортном средстве на случай угрозы жизни или здоровью.

В Погрануправлении рекомендовали всем гражданам, планирующим поездки за рубеж, ознакомиться с порядком и правилами пересечения государственной границы РФ, а также перемещения через нее грузов и товаров.