Вчера восьмилетний ребенок, поскользнувшись на грязи после порыва водовода на улице Черноморская разбил голову. Ребенка госпитализировали в травмпункт.

Как рассказали редакции Керчь.ФМ очевидцы, несколько дней назад на улице Черноморская произошел порыв водовода. Вода текла по улице вместе с грязью и глиной. Коммунальные службы порыв устранили, однако дорожное покрытие не восстановили и глину не убрали. Ребенок вечером наступил в подсохшую грязь, поскользнулся и разбил голову.

Напомним, директор керченского водоканала игнорирует Керчь.ФМ и проблемы с водой