Беспилотные летательные аппараты, которые разрабатываются студентами Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ) для опрыскивания растений, планируют испытать в Крыму. Об этом сообщил ТАСС ректор УрГАУ академика РАН Ирину Донник, - передает Керчь.ФМ.

«Техника охватывает большую площадь, однако идет большой расход препаратов, повреждается экоструктура. Беспилотный летающий опрыскиватель, разработанный студентами нашего вуза, может лететь на небольшой высоте, буквально в метре от растения, и опрыскать его со всех сторон. Эту разработку очень ждут в Крыму, в частности, наш опрыскиватель планируют применять на винограде», - приводит пресс-служба слова Донник.

В пресс-службе также добавили, что беспилотник будет способен обрабатывать один гектар земли за 15 минут.

«Емкость бака - 5 литров, вес - 14 кг. Он сможет ускоряться до 20 м/с и распрыскивать удобрения по необходимой территории. В настоящее время он еще дорабатывается, мы ждем дополнительные детали конструкции из Москвы», - в беседе с ТАСС.