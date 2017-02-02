В Керчи возле супермаркета «Сильпо» по ул. Ворошилова, а также рядом с рынком никто не убирает на улице. Об этом сайту Керчь.ФМ сообщил постоянный читатель.

«Возле супермаркета и на рынке, мусор лежит прямо под ногами, его никто не убирает, мусор и полиэтиленовые пакеты летят прям на ящики с фруктами, и на лица людей которые там проходят или торгуют!», - написали керчане.