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В Керчи возле супермаркета «Сильпо» по ул. Ворошилова, а также рядом с рынком никто не убирает на улице. Об этом сайту Керчь.ФМ сообщил постоянный читатель.
«Возле супермаркета и на рынке, мусор лежит прямо под ногами, его никто не убирает, мусор и полиэтиленовые пакеты летят прям на ящики с фруктами, и на лица людей которые там проходят или торгуют!», - написали керчане.
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