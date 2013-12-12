В субботу в районе Джарджавы огнем были повреждены два дачных домика. Об этом редакции Керчь.ФМ рассказали дачники.

«Нам в субботу позвонили и сказали, чтобы мы шли помогали тушить пожар на дачах. По-видимому, с трассы кинули окурок и оттуда начался пожар. Ветер как раз дул в сторону дач и деревни. Приехали пожарные, покрутились, спросили, справимся ли мы сами и поехали. Через некоторое время пожар уже подошел к кладбищу. Там мы увидели эту пожарную машину. Мы думали, они с другой стороны пожар поехали тушить, а они стояли. Как оказалось, у них не было воды. Воду потом привезли от ВАД», - рассказали дачники.

Также керчане рассказали, что огнем повреждены два дачных домика.

«У нас сгорели 2 дачи. В одном доме была собака, она тоже погибла», - добавили они.