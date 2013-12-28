Утром произошел порыв канализации по улице Театральная. В настоящее время жидкость со специфическим запахом стекает на улицу Ленина, - передает Керчь.ФМ.
Стойкой запах нечистот в жару стоит на большом расстоянии от канализационного колодца.
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Утром произошел порыв канализации по улице Театральная. В настоящее время жидкость со специфическим запахом стекает на улицу Ленина, - передает Керчь.ФМ.
Стойкой запах нечистот в жару стоит на большом расстоянии от канализационного колодца.
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