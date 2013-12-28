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5 Новости » Коммуналка В категориях:

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Центр Керчи утонул в нечистотах

Утром произошел порыв канализации по улице Театральная. В настоящее время жидкость со специфическим запахом стекает на улицу Ленина, - передает Керчь.ФМ. Стойкой запах нечистот в жару стоит на большом расстоянии от канализационного колодца.

Служба новостей Керчь.ФМ

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