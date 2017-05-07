В редакцию сайта Керчь.ФМ ежедневно приходит по несколько писем и звонков от читателей с жалобами на отсутствие воды. В этот раз одновременно пришли письма от жителей Опасного и Капканов.

Первое письмо пришло от жителей поселка Опасное:

«В течение всего лета к нам редко доходит вода, а если и доходит, то оранжевого цвета. Мало того, что воду мы набираем из общего крана (на одну колонку приходится по несколько двухэтажных квартирных домов) так еще и бывает эта вода не чаще чем один раз в 3-4 дня! Ии это летом в такую жару! На дворе 21 век, а мы живем в средневековье!».

«В микрорайоне Капканы г. Керчи систематически и без предупреждений надолго отключают снабжение водой жителей этого поселения, несмотря на жару, тем самым создавая отрицательное мнение о России, в составе которой сейчас находится Крым», - написали жители этого поселка.

Напомним, на днях керчане жаловались на отсутствие воды в Опасном