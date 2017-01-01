Сотрудники крымского Погрануправления ФСБ спасли жителя Херсонской области, который провел три дня в открытом море на надувном батуте и достиг берегов Крыма. Об этом Крыминформу сообщила пресс-служба Погрануправления, - передает Керчь.ФМ

«Ранним утром 5 августа 2017 года на пульт службы в Балаклаве Пограничного управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю поступил сигнал о человеке, терпящем бедствие в Каркинитском заливе Черного моря. В течение нескольких минут пограничный сторожевой катер достиг заданной точки, где обнаружил молодого человека на надувном водном батуте. После того, как его подняли на борт и оказали первую медицинскую помощь, выяснилось, что пострадавший – гражданин Украины 1998 года рождения. Мужчина находился в состоянии средней тяжести и был крайне истощен», – говорится в сообщении.

Мужчина рассказал, что работает охранником в курортной зоне поселка Лазурное Херсонской области. За три дня до прибытия в Крым он ночевал на причале, расположившись на надувном батуте. Проснувшись, он обнаружил себя в открытом море, где провел почти трое суток.

«Пострадавшего доставили сначала на берег, затем в центральную больницу Черноморского, где ему был поставлен диагноз «тепловой удар и обезвоживание организма». После выполнения всех медицинских процедур в отношении иностранца пограничники организовали его питание, размещение, обеспечили комплектом одежды. В настоящее время решается вопрос об отправке гражданина Украины на родину, его родственники уже извещены о случившемся», – заключили в пресс-службе.