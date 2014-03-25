Сотрудники Управления Россельхознадзора по Крыму и Севастополю сожгли более 500 кг санкционных сыров и колбас. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, - передает Керчь.ФМ.

Как рассказали в пресс-службе, в ходе проверочных мероприятий в Ялте установили факт хранения и реализации продукции, запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию. В частности, государственные инспекторы выявили в продаже сыры в ассортименте производства Германии, Голландии, Украины, Франции, Дании общим весом 488,8 кг таких популярных сортов как Мааздам, Дорблю, Камемберт, Бри и др. Так же были выявлены колбасные изделия в ассортименте общим весом 50,1 кг производства Харьковского мясокомбината, Украина.

В отношении указанной продукции собственниками не была предоставлена информация об оформлении ветеринарных сертификатов и иных документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность продукции для её потребления людьми, а на самой продукции отсутствовала маркировка на русском языке.

Потенциально опасную продукцию изъяли из оборота и уничтожили путём сжигания в печи-инсинераторе «Бренер 1000».