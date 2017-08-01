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Кухня «Валенсия» - современная стилистика в сочетании с новой интерпретацией. Яркая, динамичная, вместительная создаёт уникальное пространство для удобства и комфорта в использовании. Кухня выполнена в технике плёночного МДФ и полностью оснащена современными доводчиками, что позволяет без лишних усилий и шума осуществлять открывание и закрывание дверц, как верхних, так и нижних шкафов.

Также оснащена удобной сушкой (слева от мойки) расположенной в нижней половине рабочих шкафов, что обеспечивает дополнительный комфорт. Металбоксы расположенные в нижней половине рабочих шкафов рассчитаны как для крупно- так и для мелкогабаритной посуды и столовых принадлежностей. Отличное расположение духового шкафа хозяйки оценят по достоинству, ведь больше не нужно постоянно наклоняться, чтобы контролировать процесс приготовления. Габаритные размеры кухни с лева направо 2690*2465 мм, h=2165 мм. Фурнитура фирмы HÄFELE (производство Германия), столешница из влагостойкого материала, современные стильные релинговые ручки добавляют элегантности данной модели кухни. Верхние фасады, цвет «Лайм». Нижние фасады, цвет «Виолетта». Кухня упакована в заводскую плёнку, столешница также.

Кухня продаётся без бытовой техники, в стоимость входят установка и подключение приборов.

На визуализации представлены способы возможной вариации отделки помещения. Дизайнер уже поработал за Вас, чтобы Вам не пришлось перебирать из множества вариантов отделки.

При покупке кухни в подарок идёт шикарная мойка фирмы Florentina, коллекция Россана, цвет антрацит.

Цена 250000 руб.

Контактное лицо: Алексей +79897559149