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Акция – «Подключайся» 6 месяцев бесплатно

БЕСПЛАТНОЕ подключение на 6 месяцев к системе СБИС – ЭЛЕКТРОННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ. СБИС это: Возможность сдавать отчетность во все государственные органы ( ФНС, ПФР, ФСС, Росcтат );

во все государственные органы ( ); Самые актуальные бланки отчетности и справки по их заполнению;

отчетности и справки по их заполнению; Электронная подпись , используемая в СБИС, придает юридическую значимость всем электронным документам в системе, а средства криптографической защиты обеспечивают их конфиденциальность;

, используемая в СБИС, придает юридическую значимость всем электронным документам в системе, а средства криптографической защиты обеспечивают их конфиденциальность; Заключать договоры и обмениваться подписанными первичными документами (накладными, фактурами, актами, договорами) с контрагентами. Предложение действует до 01.09.2017 для всех организаций и ИП, которые ранее не использовали СБИС. По всем вопросам обращаться: ООО «Юнит-Сервис», г. Керчь, ул. Маршала Ерёменко, 9 (стадион им.50-летия Октября, восточная трибуна), тел. (36561) 40595, моб.тел.:+7978 776 98 11 , +7978 0662514

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