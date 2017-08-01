БЕСПЛАТНОЕ подключение на 6 месяцев к системе СБИС – ЭЛЕКТРОННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ.
СБИС это:
- Возможность сдавать отчетность во все государственные органы (ФНС, ПФР, ФСС, Росcтат);
- Самые актуальные бланки отчетности и справки по их заполнению;
- Электронная подпись, используемая в СБИС, придает юридическую значимость всем электронным документам в системе, а средства криптографической защиты обеспечивают их конфиденциальность;
- Заключать договоры и обмениваться подписанными первичными документами (накладными, фактурами, актами, договорами) с контрагентами.
Предложение действует до 01.09.2017 для всех организаций и ИП, которые ранее не использовали СБИС.