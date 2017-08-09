Ночью 9 августа на трассе Симферополь-Керчь произошла авария, в которой погиб водитель легкового автомобиля, ещё два человека попали в реанимацию. Об этом «Искре» сообщила пресс-секретарь МЧС республики Крым Марина Стамболина, - передает Керчь.ФМ

Сообщение о ДТП поступило спасателям в 1.10.

«На 19 километре указанной трассы, в районе посёлка Зуя, столкнулись автомобили "ВАЗ-2115" и "Ford Transit". На место выехали сотрудники Белогорского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас», врачи и сотрудники полиции, - сказала Стамболина»

В результате ДТП погиб 43-летний водитель "ВАЗа". 32-летнюю женщину-пассажира "ВАЗа" доставили в реанимацию белогорской районной больницы. В реанимацию симферопольской больницы №6 доставили 30-летнего водителя автомобиля "Ford Transit".

Свидетели аварии в социальных сетях сообщают, что автомобили столкнулись «лоб в лоб».

Сотрудники «Крым-Спас» деблокировали одного из пострадавших, а также приняли меры противопожарной безопасности на месте аварии.