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В Керчи на КУОРовском кольце столкнулись два иногородних автомобиля

Утром 9 августа в Керчи на КУОРовском кольце столкнулись два иногородних автомобиля, - передает Керчь.ФМ. Предварительно, пострадавших в аварии нет. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.

Служба новостей Керчь.ФМ

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