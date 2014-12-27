Утром 9 августа в Керчи на КУОРовском кольце столкнулись два иногородних автомобиля, - передает Керчь.ФМ.
Предварительно, пострадавших в аварии нет. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.
Погода в Керчи
влажность:
давл.:
ветер:
Утром 9 августа в Керчи на КУОРовском кольце столкнулись два иногородних автомобиля, - передает Керчь.ФМ.
Предварительно, пострадавших в аварии нет. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.
При обнаружении нарушений правил комментирования просим сообщать администрации.