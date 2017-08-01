Проводим обучение и выдачу удостоверений в Керчи по более 160 рабочим специальностям :
Электро-газосварщик
Жестянщик
Стропальщик
Машинист крана
Кровельщик
Слесарь-ремонтник
Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением
Оператор котельной
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций
Водитель погрузчика
Газосварщик
Бетонщик
Штукатур
Каменщик
Маляр
И многое другое ………
У нас Вы также можете пройти дистанционное обучение без отрыва от производства с выдачей удостоверений в Керчи по следующим направлениям:
· Охрана труда - 1600 руб.
· ООбучение по ГО и защите от ЧС 4000 руб.
· Пожарная безопасность - 1500 руб.
· Охрана труда при работе на высоте - 2000 руб.
· Экологическая безопасность на право работы с отходами I-IV класса опасности - 4400 руб.
· Электробезопасность (2-я группа допуска) - 3000 руб.
· Повышение квалификации для допуска в СРО - 5500 руб.
· Техносферная безопасность. Охрана труда (256 ч.) – 12000 руб.
· Безопасность дорожного движения от 5000 руб.
· Управление персоналом (256 ч.) – 13000 руб.
· Гражданская оборона – 4000 руб.
· Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 44 – ФЗ – 10000 руб.
· Контрактный управляющий (специалист – эксперт в сфере закупок) – 15000 руб.
и так далее …….
Наша компания также рада Вам предложить следующие виды услуг:
- Аутсорсинг по охране труда (мы внесены в реестр аккредитованных организаций, которые имеют право заниматься охраной труда на предприятиях)
- Проведение специальной оценки условий труда
- Разработка пакета документов по охране труда для Вашего предприятия.
- Разработка и ведение кадрового делопроизводства и охраны труда.
- Проведение внутренней проверки охраны труда.
- Консультирование по трудовому законодательству.
- Разработка всей необходимой документации и инструкций по охране труда.
- Абонентское сопровождение и консультирование трудового законодательства
- Участие наших специалистов в расследовании несчастных случаев
- Предоставление интересов и защиты Вашей организации
- Помощь в организации обучения по охране труда, пожарной безопасности и т.д.
тел. +7 (978) 74-00-911
тел. +7 (978) 010-42-24
e-mail:[email protected]
г. Керчь, пер Кооперативный 26, ТЦ "Мега" офис 303