Акция – Доступный кулер для воды 19л*
Напольный Электронный кулер для нагрева и охлаждения воды 19 л. - от 6000руб.
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Напольный Компрессорный кулер для нагрев и охлаждения воды 19 л
от 8800 руб .
Компрессорный с Холодильником от 10000руб.
Напольный кулер только для нагрева и комнатной температуры (чайник) от 4500руб
Напольный кулер только комнатная температура от 2800 руб
Настольный кулер только комнатная температура 1300 руб
Настольный кулер нагрев и охлаждение от 4500 руб
настольный только нагрев и комнатная температура от 2500 руб
Подробную информацию по кулерам вы можете получить по телефону : 8 978 79 15 717
Так же у нас, вы можете заказать самую чистую и полезную воду 19л.
по кулерам : 8 978 79 15 717
телефон доставки воды: 8 978 0 818 515
телефон магазинов: 8 978 1 295 395
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