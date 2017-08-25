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Акция – Доступный кулер для воды 19л*

Напольный Электронный кулер для нагрева и охлаждения воды 19 л. - от 6000руб.

Подробную информацию по кулерам вы можете получить по телефону : 8 978 79 15 717

Напольный Компрессорный кулер для нагрев и охлаждения воды 19 л

от 8800 руб .

Компрессорный с Холодильником от 10000руб.

Напольный кулер только для нагрева и комнатной температуры (чайник) от 4500руб

Напольный кулер только комнатная температура от 2800 руб

Настольный кулер только комнатная температура 1300 руб

Настольный кулер нагрев и охлаждение от 4500 руб

настольный только нагрев и комнатная температура от 2500 руб





Подробную информацию по кулерам вы можете получить по телефону : 8 978 79 15 717

Так же у нас, вы можете заказать самую чистую и полезную воду 19л.

по кулерам : 8 978 79 15 717

телефон доставки воды: 8 978 0 818 515

телефон магазинов: 8 978 1 295 395



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* Акционная цена с 9.08. по 25.08.17





