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Магазин необычных сувениров и подарков "Дивный терем" предлагает интересные и нестандартные товары!

У нас вы можете побаловать себя фантастическими чаями нашего теплого Крыма и сурового Алтая, выбрать шаечку и веничек для баньки,порадовать тело и душу мягеньким постельным бельём и удивить любимую натуральной Крымской и Уральской косметикой.

Также мы поможем выбрать оригинальную посуду и канцелярию для охотников и рыбаков; подарки родителям и любимым, друзьям и коллегам, Крымские сувениры и многое другое!

Мы сделаем всё возможное, чтоб побывав у нас однажды, вы посещали наш магазин как можно чаще и дарили удовольствие себе и своим близким с помощью наших товаров!

Мы ждем Вас с 9.00-18.00 ежедневно !



Наш ассортимент можно увидеть на сайте http://divterem.com, крым-сувениры.рф



Адрес в ВК https://vk.com/club111238954



Наш адрес: поселок Войково (Катерлез)-поворот на село Курортное. Наш телефон: +79788301273