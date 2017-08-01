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Новинка в создании рабочей стенки.

Кухонный фартук

Это панель, покрытая защитным слоем лака, благодаря этому верхний слой защищен от проникновения влаги, тепловых воздействий, истирания и выгорания.

Интерьерная панель с лаком – аналог стеклянного фартука. Панель не требует специального ухода, абсолютно адаптирована к использованию в любом помещении

Продажа декоративных фартуков для кухни. Доставка по Крыму за 2 дня.

Обновите дизайн с помощью интерьерных панелей всего от 2000 руб.

Кооперативный пер.5, Офис 10

Россия, Республика Крым, Керчь

[email protected]

+7(978)989-16-49

http://везупанели.рф/