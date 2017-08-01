Новинка в создании рабочей стенки.
Кухонный фартук
Это панель, покрытая защитным слоем лака, благодаря этому верхний слой защищен от проникновения влаги, тепловых воздействий, истирания и выгорания.
Интерьерная панель с лаком – аналог стеклянного фартука. Панель не требует специального ухода, абсолютно адаптирована к использованию в любом помещении
Продажа декоративных фартуков для кухни. Доставка по Крыму за 2 дня.
Обновите дизайн с помощью интерьерных панелей всего от 2000 руб.
Кооперативный пер.5, Офис 10
Россия, Республика Крым, Керчь
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