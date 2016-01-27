Водоканал Керчи продолжает игнорировать порыв на улице Еременко. Вода в данном месте стекает в ливневку с 15 июля. На 10 августа ситуация не изменилась.

Журналист Керчь.ФМ узнал у диспетчера водоканала почему до сих пор не устранили здесь порыв водовода. Оказалось, что предприятие ждет необходимые для ремонта материалы. Когда их привезут еще неизвестно. Стоит только догадываться сколько еще воды убежит в ливневку. В прошлый раз диспетчер сообщала, что порыв устранили. Напомним, с 1 июля стоимость куба воды для населения составляет 34,92 копеек.

Сегодня также стекала вода в ливневку на улице Полевой.

Напомним, директор керченского водоканала игнорирует Керчь.ФМ и проблемы с водой