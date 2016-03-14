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В аварии под Керчью погиб водитель и пострадал ребенок

Под Керчью 10 августа, утром, в районе села Фонтаны столкнулись фура и автомобиль «КИА». После удара фура перевернулась на обочину. В ДТП погиб мужчина и пострадал ребёнок. Об этом «Искре» сообщили в ГИБДД республики, - передает Керчь.ФМ На месте работали сотрудники экстренных служб. «По предварительной информации, водитель автомобиля «KIA Sportage» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем «Mitsubishi Fuso», - информировали в ведомстве». Водитель «KIA» скончался от полученных травм. Девочка-пассажир восьми лет была госпитализирована. По факту аварии проводится проверка.

Служба новостей Керчь.ФМ

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