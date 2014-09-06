Сотрудники Россельхознадзора по Республике Крым за минувшую неделю пресекли 128 попыток ввоза из Украины на полуостров товаров животного происхождения. Общий вес так и не «въехавшей» продукции составил 287 килограммов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, - передает Керчь.ФМ.

На полуостров не попало более 65 килограмм мяса птицы, 49 килограмм свинины, 53 килограмма сала, 86 килограмм колбасы и многое другое. Кроме того, на полуостров пытались ввезти пять собак без необходимых документов и семерых утят. Естественно, документов на пернатых также не было. Всего же с начала текущего года специалисты крымского Россельхознадзора вернули в Украину 3321 партию запрещенных к ввозу товаров животного происхождения и различных зверей и птиц.

Так, проникнуть в Крым не смогли 190 рыбок, 30 пиявок, 26 птиц, 1500 дождевых червей, три килограмма живых раков и одинокое чучело фазана.