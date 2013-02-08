В Керчи 10 августа на выезде из города произошла авария. Как стало известно Керчь.ФМ иномарка двигалась с паромной переправы в сторону Феодосии. Водитель автомобиля уснул и выехал за пределы дороги из-за чего машина перевернулась. В иномарке находился несовершеннолетний ребенок. Мальчик не пострадал так как находился в детском кресле.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Пассажиры и водитель автомобиля получили незначительные травмы.

ГИБДД Керчи очередной раз напоминает водителям о необходимости отдыха в дальних поездках.

Напомним, 28 июля, на въезде в Керчь перевернулась легковушка