ПРИГЛАШАЕМ НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!
Семейный Клуб АБВГДейка объявляет набор детей в группы на учебный 2017-2018 год!
Будут предоставлены презентации кружков Клуба. Вы сможете подробнее узнать о нас и записаться на занятия. Вход свободный.
Ждем Вас по адресу:
2 сентября : ул. Гагарина,32 (напротив ПУДа) в 11:00 ч.
3 сентября: ул. Орджоникидзе, 12 (управление ЖРК, 2-й этаж) в 11:00 ч.
Занятия проходят в теплой и добродушной обстановке с использованием самых современных и эффективных методик (Монтессори, Зайцева, Домана ,школа 7-ми Гномов и др.).
Каждое занятие подразделяется на несколько мини блоков и включает в себя:
- Развитие моторной речи, развитие мелкой моторики рук, памяти, внимания, логики и мышления, усидчивости.
- Знакомство с цветом, формой, величиной, с пространственными и временными представлениями.
- Музыкально-ритмическое развитие, активные игры и физкульт-минутка.
- Развитие творческого потенциала: рисование, лепка, аппликации, песочная анимация.
- Развитие навыков взаимоотношений со сверстниками, адаптации в коллективе
В ходе занятий ребенок освоит:
*Письмо (подготовка руки к письму, написание букв, слов и предложений, разгадывание кроссвордов, ребусов и головоломок)
*Чтение
*Математика(развитие счетных навыков, решение арифметических примеров и задач, развитие пространственно-временных представлений)
*Английский язык (изучение английского в игровой, динамичной форме).
*Окружающий мир
Английский для самых маленьких! С 3-х лет. Английский для школьников.
* Знакомство с английским алфавитом;
* Постановка правильного произношения, приобретение навыков общения на английском
языке;
* Запоминание учебного материала с использованием Аудиозаписи
* Усвоение правил чтения и письма иностранного языка.
* Разучивание стихов и песенок на английском языке.
На занятиях дети знакомятся с различными материалами (гуашь, акварель, уголь, восковые мелки, пастель, фломастеры, карандаши) и техниками изображения (работа по сырому листу, гризайль, мозаика, гравюра и т.д.).
Занятия позволяют освоить разные способы и приёмы работы с тканью, бумагой, красками, пластилином, нитками, лентами, пуговицами, глиной, воском, песком, тушью……… и многими другими материалами при изготовлении плоских и объёмных работ!
Танцы для детей исключительно полезны, так как формируют хорошую осанку, пластичность и гибкость, ребенок учится владеть телом, становится сильным и выносливым.
В программе:
-современные стили
-детский фитнес
-танцевальные номера
-классика
-акробатика
-растяжка
Польза занятий фитнесом — значительное повышение выносливости организма, улучшение деятельности сердечно-сосудистой системы, укрепления и наращивания мышц взамен жира, улучшение координации движений и физическая сила, тело становится более гибким и грациозным.
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ПОЙМАЙ СВОЮ УДАЧУ!
УЧАСТВУЙТЕ В ОСЕННЕМ РОЗЫГРЫШЕ !
ПОДРОБНЕЕ ЗДЕСЬ https://vk.com/abcd_club?w=wall-71907099_977%2Fall
Ждем вас по адресу: Г.КЕРЧЬ, УЛ. ГАГАРИНА, 32 (напротив ПУДа, район Оптика)
УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 12 (Аршинцево, ЖРК)