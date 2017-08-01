На правах рекламы

ПРИГЛАШАЕМ НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!

Семейный Клуб АБВГДейка объявляет набор детей в группы на учебный 2017-2018 год!

Будут предоставлены презентации кружков Клуба. Вы сможете подробнее узнать о нас и записаться на занятия. Вход свободный.

Ждем Вас по адресу:

2 сентября : ул. Гагарина,32 (напротив ПУДа) в 11:00 ч.

3 сентября: ул. Орджоникидзе, 12 (управление ЖРК, 2-й этаж) в 11:00 ч.

Занятия проходят в теплой и добродушной обстановке с использованием самых современных и эффективных методик (Монтессори, Зайцева, Домана ,школа 7-ми Гномов и др.).

Каждое занятие подразделяется на несколько мини блоков и включает в себя:

Развитие моторной речи, развитие мелкой моторики рук, памяти, внимания, логики и мышления, усидчивости.

Знакомство с цветом, формой, величиной, с пространственными и временными представлениями.

Музыкально-ритмическое развитие, активные игры и физкульт-минутка.

Развитие творческого потенциала: рисование, лепка, аппликации, песочная анимация.

Развитие навыков взаимоотношений со сверстниками, адаптации в коллективе

В ходе занятий ребенок освоит:

*Письмо (подготовка руки к письму, написание букв, слов и предложений, разгадывание кроссвордов, ребусов и головоломок)

*Чтение

*Математика(развитие счетных навыков, решение арифметических примеров и задач, развитие пространственно-временных представлений)

*Английский язык (изучение английского в игровой, динамичной форме).

*Окружающий мир

Английский для самых маленьких! С 3-х лет. Английский для школьников.

* Знакомство с английским алфавитом;

* Постановка правильного произношения, приобретение навыков общения на английском

языке;

* Запоминание учебного материала с использованием Аудиозаписи

* Усвоение правил чтения и письма иностранного языка.

* Разучивание стихов и песенок на английском языке.

На занятиях дети знакомятся с различными материалами (гуашь, акварель, уголь, восковые мелки, пастель, фломастеры, карандаши) и техниками изображения (работа по сырому листу, гризайль, мозаика, гравюра и т.д.).

Занятия позволяют освоить разные способы и приёмы работы с тканью, бумагой, красками, пластилином, нитками, лентами, пуговицами, глиной, воском, песком, тушью……… и многими другими материалами при изготовлении плоских и объёмных работ!

Танцы для детей исключительно полезны, так как формируют хорошую осанку, пластичность и гибкость, ребенок учится владеть телом, становится сильным и выносливым.

В программе:

-современные стили

-детский фитнес

-танцевальные номера

-классика

-акробатика

-растяжка

Польза занятий фитнесом — значительное повышение выносливости организма, улучшение деятельности сердечно-сосудистой системы, укрепления и наращивания мышц взамен жира, улучшение координации движений и физическая сила, тело становится более гибким и грациозным.

**********************************

ПОЙМАЙ СВОЮ УДАЧУ!

УЧАСТВУЙТЕ В ОСЕННЕМ РОЗЫГРЫШЕ !

ПОДРОБНЕЕ ЗДЕСЬ https://vk.com/abcd_club?w=wall-71907099_977%2Fall

Ждем вас по адресу: Г.КЕРЧЬ, УЛ. ГАГАРИНА, 32 (напротив ПУДа, район Оптика)

УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 12 (Аршинцево, ЖРК)

https://vk.com/abcd_club