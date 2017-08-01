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Завтра суббота, а значит в магазинах Second Hand Чемодан новый завоз.

Вас ждет большой выбор летней одежды для всей семьи

Также мы предлагаем товары осеннего сезона. У нас уже можно приобрести плащи, куртки, жакеты , кофты, пальто и многое другое.

Мы предлагаем товары для школьников. У нас вы сможете приобрести

Рубашки от 70 рублей, брюки от 120 рублей, юбки от 100 рублей, а также спортивную форму для физкультуры и обувь.

Внимание! Напоминаем, деловые мужские костюмы и женские вечерние платья представлены в магазине по адресу Кирова,119.

Ждем вас по адресу

Кирова,119 (бывший Ощадбанк ) с 10-00 до 18-00

Пролетарская,11 ( вход в Чистый Дом ) с 9-00 до 17-00