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База отдыха «Соренто» приглашает всех желающих отдохнуть на Азовском побережье с комфортом и удовольствием. Всего 100 метров отделяют мини-отель от береговой линии. На территории базы есть все, что необходимо для полноценного семейного отдыха: уютные номера, домашняя кухня, тенистый внутренний дворик, зоны отдыха и площадки для детворы.

Именно здесь можно сполна насладиться солнечным пляжем и ласковым морем, освежающим бризом и свободой от быта и повседневности. Оптимальное сочетание цена-качество в мини-отеле «Соренто» и максимум возможностей для безопасного отдыха на море с детьми – идеальное решение для тех, кто мечтает провести незабываемые дни на морском берегу, подарить ребенку яркие впечатления и эмоции.

Тел.: +7 978 754 09 14

Сайт: http://sorento-more.ru