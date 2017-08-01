Первый женский фитнес клуб Go!Sport предлагает несколько вариантов абонементов, каждый из которых максимально учитывает потребности посетительниц и имеет свои преимущества.
Предлагаем Вам НОВЫЙ вид абонемента на посещение тренажерного зала -
"ДЕРЖИМ ФОРМУ".
Приобретая данный вид абонемента, Вы можете посещать зал в течении 30-ти дней (с момента приобретения) по ВТОРНИКАМ и ЧЕТВЕРГАМ в любое удобное для Вас время согласно графику работы клуба (с 9:00 до 21:00).
Стоимость 8-ми посещений = 900 р.
*Услуга "персонального тренера" не включена в предложение.
LADIES, воспользуйтесь шансом, появились места в группы нескольких направлений фитнеса!
Группа Функционального Тренинга под руководством Дениса Митенкова:
17:30
ПОНЕДЕЛЬНИК - СРЕДА - ПЯТНИЦА
12 тренировок (3 раза в неделю) = 2700 р.
Стоимость разового посещения = 350 р (посетительницам клуба = 250 р)
Субботние тренировки Скай Джампинг с Кристиной Капшук:
10:00
СУББОТА
Стоимость разового посещения = 350 р (посетительницам клуба = 250 р)
+7 (978) 740 - 999 - 8