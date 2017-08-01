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Первый женский фитнес клуб Go!Sport предлагает несколько вариантов абонементов, каждый из которых максимально учитывает потребности посетительниц и имеет свои преимущества.



Предлагаем Вам НОВЫЙ вид абонемента на посещение тренажерного зала -

"ДЕРЖИМ ФОРМУ".



Приобретая данный вид абонемента, Вы можете посещать зал в течении 30-ти дней (с момента приобретения) по ВТОРНИКАМ и ЧЕТВЕРГАМ в любое удобное для Вас время согласно графику работы клуба (с 9:00 до 21:00).



Стоимость 8-ми посещений = 900 р.

*Услуга "персонального тренера" не включена в предложение.

LADIES, воспользуйтесь шансом, появились места в группы нескольких направлений фитнеса!

Группа Функционального Тренинга под руководством Дениса Митенкова:

17:30

ПОНЕДЕЛЬНИК - СРЕДА - ПЯТНИЦА

12 тренировок (3 раза в неделю) = 2700 р.

Стоимость разового посещения = 350 р (посетительницам клуба = 250 р)

Субботние тренировки Скай Джампинг с Кристиной Капшук:

10:00

СУББОТА

Стоимость разового посещения = 350 р (посетительницам клуба = 250 р)

vk.com/go.sport.kerch

instagram.com/gosport.kerch

+7 (978) 740 - 999 - 8