Ночью с 10 на 11 августа неизвестные подожгли мусорные контейнеры, расположенные по Вокзальному шоссе. Об этом редакции Керчь.ФМ рассказали местные жители.

«У нас нет слов. И кому-то же нужно было целенаправленно идти по всей улице и поджигать мусор. Как еще из-за такой жары не загорелись рядом стоящие дома и трава – не известно. Сегодня -то мусор вывезли, а что будет потом…», - написали местные жители.

Редакция обратилась в управляющую компанию – Жилсервис Керчь. Там о случившемся знают.

«Нам такими хулиганскими действиями причинен значительный ущерб. Соответствующее заявление мы направили в полицию. Тем не менее, мы как вывозили мусор, так и будем его вывозить согласно договору», - сказали в управляющей компании.