С начала текущей недели из Украины в Крым дважды попытались ввезти психотропный препарат «Буторфанол тартрат», причем оба раза – в аптечке автомобиля. Об этом РИА Крым сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по РК, - передает Керчь.ФМ

Данный препарат применяется для снятия болевого синдрома.

Так, в пункте пропуска «Армянск» при досмотре автомобиля «KIA», прибывшего из Одессы, в аптечке обнаружили шприц-тюбик данного препарата. Двумя днями позже в этом же пункте пропуска также в аптечке был найден этот же препарат. На этот раз его обнаружили в автомобиле Mercedes, который следовал из Тернополя в Евпаторию.

Разрешения на перемещение данного препарата у обоих водителей отсутствовали, поэтому он был изъят установленным законом порядком и сейчас проводятся проверочные мероприятия.