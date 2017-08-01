В Керчи проходит Международная научно-практическая конференция «Археология и история Боспора» с участием ведущих археологов, музейных и научных сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

Сегодня состоялось торжественное открытие мероприятия, в котором приняли участие почетные гости: председатель Комитета Государственного Совета РК по культуре и вопросам охраны культурного наследия Нина Пермякова, начальник управления по общественным проектам Аппарата Совета министров РК Илья Фикс, заместитель председателя Керченского городского совета Ольга Солодилова.

В рамках конференции состоялась презентация издания Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника «Мировое наследие европейского Боспора». Форум продлится до 12 августа.

«Программа конференции насыщенная и включает в себя пленарные доклады, заседания, в том числе и выездные, посещение выставок и исторических объектов города», - отмечает пресс-служба.

Фото: пресс-служба