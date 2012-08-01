В редакцию сайта Керчь.ФМ постоянные читатели сообщили, что в городе практически невозможно добраться куда-либо на общественном транспорте:

«Здравствуйте. Сегодня я за покупками поехала из моего района (остановка Сильпо) на Центральный Рынок. Это был какой-то КОШМАР!!! На обратном пути домой я стояла на Автовокзале и ждала 23, 31 маршрутки 40 минут. Ни одной маршрутки не было, потом я со всеми сумками, которые весят 9 килограмм, пошла ждать на другую остановку 19,40,41 Маршрут. Здесь уже я ждала полчаса, приехала одна 40 маршрутка, которая вся до потолка забитая людьми, я не смогла на него залезть. Потом ждала со всеми сумками в такой жаре еще минут двадцать пока не приехал 19, тоже забитый людьми до отказа, в нем даже не открывались люки, не хватало кислорода. И это происходит все в жаркий летний месяц!», - жалуются керчане.

Напомним, в Керчи пассажир «НЕФАЗа» получил переломы ребер

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