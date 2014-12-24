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Керчане не могут привыкнуть к новой разметке (видео)

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В Керчи продолжают наносить дорожную разметку по улицам города. Но некоторые водители не могут к ней привыкнуть. Видео в редакцию Керчь.ФМ прислал постоянный читатель. Напомним, в Керчи разметка на Советской заставляет нарушать водителей ПДД (видео)

Служба новостей Керчь.ФМ

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