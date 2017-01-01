Реализация творческих проектов в Крыму может получить государственную поддержку. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры РК, - передает Керчь.ФМ. Соответствующая информация получена Министерством культуры Республики Крым от профильного федерального ведомства.

«Министерством культуры Российской Федерации объявлен прием заявок от театров, музыкальных организаций и независимых театральных и музыкальных коллективов, претендующих на получение в 2017 году государственной поддержки (грантов) для реализации творческих проектов» — сказано в документе.

Конкурсный отбор проводится в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2016 года и приказом Министерства культуры Российской Федерации от 04 апреля 2017 года. Срок приема заявок на участие в конкурсе по 15 августа 2017 года включительно.

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