В Керчи, возле театра Пушкина, 6 августа с 12.00 до 13.00 будет играть будет играть военный духовой оркестр национальной гвардии России (воинская часть № 6915). Об этом сайту Керчь.ФМ сообщили в администрации города.
Фото: администрация
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В Керчи, возле театра Пушкина, 6 августа с 12.00 до 13.00 будет играть будет играть военный духовой оркестр национальной гвардии России (воинская часть № 6915). Об этом сайту Керчь.ФМ сообщили в администрации города.
Фото: администрация
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