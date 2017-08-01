В Керчи, около больницы водников, 12 августа столкнулись автомобиль «Волга» и мопед. Авария произошла около 10.00. По информации очевидцев, скорая забрала пострадавших, - передает Керчь.ФМ.
Редакция выясняет обстоятельства происшествия.
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В Керчи, около больницы водников, 12 августа столкнулись автомобиль «Волга» и мопед. Авария произошла около 10.00. По информации очевидцев, скорая забрала пострадавших, - передает Керчь.ФМ.
Редакция выясняет обстоятельства происшествия.