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В Керчи «Волга» столкнулась с мопедом

В Керчи, около больницы водников, 12 августа столкнулись автомобиль «Волга» и мопед. Авария произошла около 10.00. По информации очевидцев, скорая забрала пострадавших, - передает Керчь.ФМ. Редакция выясняет обстоятельства происшествия.

Служба новостей Керчь.ФМ

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