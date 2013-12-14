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В этом году в Крым не пропустили более 200 тысяч саженцев винограда из Италии

В текущем году крымские таможенники не пропустили на территорию полуострова две партии саженцев винограда. Об этом сообщил заместитель начальника Крымской таможни Игорь Кожанов, отвечая на вопрос корреспондента КИА о судьбе партии саженцев винограда из Италии в количестве 235 тысяч штук, - передает Керчь.ФМ «У нас было несколько поставок саженцев (винограда — прим.) и была информация от Россельхознадзора о том, что они по определённым параметрам не подходят для высаживания. В одном случае товары уничтожались , во втором — вывозились за пределы таможенной территории», — сказал Кожанов.

Служба новостей Керчь.ФМ

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