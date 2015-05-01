На территории Республики Крым продолжают работать специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России. Они проводят комплекс мероприятий по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов на территории Крепости Керчь. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ.

Так, на сегодняшний день силами 8-ми пиротехнических расчетов обследована территория Крепости общей площадью 38,455 га, в результате чего было обнаружено и уничтожено около 15 тысяч взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

Среди различных опасных находок - огромные запасы артиллерийских снарядов, фугасных бомб, гранат и боеприпасов различных типов, которые специалисты Центра «Лидер» МЧС России обнаруживают при проведении тщательных обследований. При этом попадаются и особо опасные предметы.

Так, накануне специалистами Центра «Лидер» совместно с пиротехническим отделением Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым были обнаружены фугасная авиационная бомба весом в 500 кг в тротиловом эквиваленте (ФАБ -500).

«Благодаря слаженной работе и высокому профессионализму специалистов, бомба была успешно извлечена, прогружена на специальный автомобиль и доставлена на полигон. Там, с соблюдением всех мер безопасности, взрывоопасный предмет был уничтожен. Контролируемый подрыв прошел по плану и с соблюдением всех мер предосторожности».

Главное управление напоминает, что при обнаружении подозрительных предметов, напоминающих взрывоопасные, необходимо немедленно звонить по телефону «101».

Напомним, в начале августа в крепости Керчь снова обнаружили 2 фугасные авиабомбы

Фото: пресс-служба