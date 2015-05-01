На территории Республики Крым продолжают работать специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России. Они проводят комплекс мероприятий по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов на территории Крепости Керчь. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ.
Так, на сегодняшний день силами 8-ми пиротехнических расчетов обследована территория Крепости общей площадью 38,455 га, в результате чего было обнаружено и уничтожено около 15 тысяч взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.
Среди различных опасных находок - огромные запасы артиллерийских снарядов, фугасных бомб, гранат и боеприпасов различных типов, которые специалисты Центра «Лидер» МЧС России обнаруживают при проведении тщательных обследований. При этом попадаются и особо опасные предметы.
Так, накануне специалистами Центра «Лидер» совместно с пиротехническим отделением Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым были обнаружены фугасная авиационная бомба весом в 500 кг в тротиловом эквиваленте (ФАБ -500).
Главное управление напоминает, что при обнаружении подозрительных предметов, напоминающих взрывоопасные, необходимо немедленно звонить по телефону «101».
Напомним, в начале августа в крепости Керчь снова обнаружили 2 фугасные авиабомбы
Фото: пресс-служба
При обнаружении нарушений правил комментирования просим сообщать администрации.