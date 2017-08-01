В аварии, которая вчера произошла на трассе Керчь-Феодосия участвовали четыре автомобиля: два грузовых «MAN», «Mercedes-Benz» и «Chevrolet Lacetti». Необходима была помощь спасателей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ.

В результате аварии пострадали четверо. Также погибла 12-летняя пассажирка легкового авто.

« Четверо других были деблокированы и с травмами различной степени тяжести были доставлены в хирургическое отделение ГБУЗ РК «Ленинская ЦРБ», - заключили в ведомстве.

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