Скидки на летнюю детскую одежду от 40% до 70%
В сети магазинов «Теремок» от Керченской швейной фабрики
Большая распродажа летней коллекции детской одежды.
В ассортименте магазинов летние платья, комплекты, блузки, юбки, шорты, брюки и многое другое для девочек и мальчиков от 200 р.
Впереди еще много жарких дней! Приобретайте недорого отличную фабричную одежду вашим детям!
Магазин Теремок Больших Скидок:
Район автовокзала, ул. Маршала Еременко 30, вход со двора швейной фабрики.
часы работы с 9:00 – 16:00, без перерывов.
Другие наши магазины
- Магазин Теремок в ТЦ Таир:
Район автовокзала ул. М. Еременко, ТЦ Таир, 2 этаж, тел: +7978 807321130
часы работы 9:00 - 17:30, воскресенье 9:00 - 16:00, перерыв 14:00 - 14:30
- Магазин Теремок во дворе швейной фабрики:
Район автовокзала ул. М. Еременко, 30, вход со двора швейной фабрики, тел: +7978 8073212
часы работы 9:00 - 17:00, понедельник 9:00 - 14:00, перерыв 13:30 - 14:00
Официальный сайт: http://k-sf.com/
Мы Вконтакте: https://vk.com/kerchfabrika
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