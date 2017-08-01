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Электрокамин — это уникальный специализированный прибор, который внешне очень похож на настоящий камин, но данное устройство работает не на дровах, а на электричестве. Все что нужно для работы данного устройства — это электросеть! Горение света обеспечивается при помощи светодиодов или других технологий, а тепло исходит от предусмотренного нагревательного устройства.



Нужно сказать, что пламя выполнено в каминах весьма реалистично, поскольку имитируются даже дрова!



Приглашаем Вас рассмотреть поближе новинки магазина и подарить себе хорошее настроение от посещения.

Приглашаем в МЦ «Максимум» по ул. Еременко, 7к (бывший магазин «Стройцентр», в 100 метрах от строительного супермаркета «Новая Площадь»).



Добро пожаловать!