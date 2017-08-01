Крымские огнеборцы ликвидировали пожар в многоэтажном жилом доме по ул. Островского. В результате оперативных действий на пожаре спасли троих, один из которых – подросток. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ.

«Так, 12 августа в 17.07, в службу спасения поступило сообщение о том, что загорание произошло в трехкомнатной квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. К месту происшествия немедленно были направлены подразделения 15 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы».

По прибытии к месту происшествия личный состав оперативно приступил к тушению огня. Одновременно с этим была проведена разведка на месте ЧП, в результате которой стало известно, что в квартире есть пострадавшие.

В результате слаженных и оперативных действий крымских спасателей на пожаре было спасено двое мужчин 1942 и 1973 года рождения, а также подросток 2002 года рождения, которых огнеборцы эвакуировали из опасной зоны.

«Личный состав полностью ликвидировали чрезвычайное происшествие в 17:30. Причина пожара будет установлена экспертами», - заключили в ведомстве.

Фото: пресс-служба