Крымские пограничники за сутки поймали двоих украинцев, которые находились в федеральном розыске на территории России. Об этом РИА Крым сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по РК, - передает Керчь.ФМ.

По данным силовиков, 48-летний украинец попался пограничникам в пункте пропуска «Армянск».

Гражданин сопредельного государства разыскивался следствием Южно-Сахалинска с осени 2016 за «Неисполнение обязанностей налогового агента». Второй уроженец сопредельного государства, находящийся в федеральном розыске, был задержан пограничниками в пункте пропуска «Джанкой».

При оформлении документов на въезд в Крым было установлено, что 26-летнего гражданина разыскивают сотрудники МВД Астрахани.

Уроженец Мариуполя получил условный срок за совершение ряда преступлений, среди которых кража и угон автомобиля и на данный момент за неисполнение условий отбывания наказаний условный срок заменен реальным.

После всех проверочных мероприятий граждан сопредельного государства предали сотрудникам МВД России.