Керчане обеспокоены безопасностью пользования общественного транспорта.
«Ехал в троллейбусе. Там дама трижды «прикладывалась» к мобильному телефону. При этом, каждый раз отвлекалась то на набор номера, то на сам разговор. Полный троллейбус людей, движение сумасшедшее. К сожалению, этим «грешат» не только водители троллейбусов, но и водители другого общественного транспорта.», - написал постоянный читатель.
Согласно п. 2.7 ПДД 2.7. Водителю запрещается: пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук.
За нарушение статьей 12.36.1 предусмотрена ответственность за использование мобильного телефона , не оборудованного техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук, во время движения транспортною средства в виде штрафа в размере 1500 рублей.
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