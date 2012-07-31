В редакцию Керчь.ФМ обратились постоянные читатели и рассказали, что около дома по Буденного,9 находится аварийный столб. Керчане боятся, что из-за него может кто-то пострадать.

«Добрый день! Хочу обратить ваше внимание на аварийный фонарный столб, расположенный на улице Будённого, 9. Он вот вот разрушится и упадет или кому-нибудь на голову, или на чью-то машину. Он стоит вдоль тропинки где ходят люди, а ведь скоро первое сентября, и все дети ходят мимо него. И, как правило, вокруг него стоит много машин. У нас как правило начинают что-то делать, когда случается не поправимое, пока ничего не случилось обратите на это внимание!», - написала керчанка.