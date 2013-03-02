В редакцию сайта Керчь.ФМ обратились постоянные читатели с жалобой на коммунальные службы города. Водители сообщили, что из-за мытья дорог днем и утром, когда керчане едут на работу, затрудненно движение.

В качестве примера читатели привели ситуацию на улицах Чкалова и Свердлова.

«Они что в пять утра дорогу мыть не могут, что за необходимость создавать пробку, когда все едут на работу или днем. За этой огромной машиной собирается пробка, не объехать не проехать. А если сзади еще ученик едет, то все пропало. Просьба к начальству коммунальщиков как-то разобраться в этой ситуации. Вам ничего не мешает встать в 4.00 утра и помыть дороги, не создавая заторов. Во всех нормальных городах так и делают», - написал керчанин.

Стоит отметить, что сейчас через город проезжает большое количество машин, которые образовывают пробки на центральных улицах. Кроме этого усугубляют ситуацию с движением и коммунальные службы.