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Приглашаем на занятия тайцзицюань, йогой, восточным танцем, акробатикой. А также на семинары и тренинги.

ЗАНЯТИЯ ТАЙЦЗИЦЮАНЬ

«Тайцзицюань для здоровья и долголетия» - лучшая в мире оздоровительная гимнастика и метод омоложения организма.

- понедельник, среда, пятница – с 17-40 до 19-00

«Тайцзицюань для самообороны и умения побеждать» - боевое искусство проверенное веками.

- понедельник, среда, пятница – с 19-10 до 20-30

«Традиционное фехтование стиля тайцзицюань» - фехтование, ножевой бой, палочный бой, самооборона

- суббота, воскресенье, с 18-00 до 19-30

ТЕЛЕСНАЯ МАСТЕРСКАЯ

«Релакс-йога» - расслабляемся и еще раз расслабляемся

- вторник, четверг, с 15-20 до 16-20, суббота с 11-00 до 12-00

«Тайбо + Калланетика» - силовой тренинг, идеальная фигура

- вторник, четверг, с 16-30 до 17-30, суббота с 12-10 - до 13-10

«Пилатес + Йога» - малое оборудование, стретчинг, разумное тело

- вторник, четверг с 17-40 до 18-40, суббота с 11-00 до 12-00

«Восточный танец» - индийский, арабский, трайбл, танц-терапия

- вторник, четверг с 18-50 до 20-10, суббота с 13-20 до 14-40

ЦИРКОВОЙ КЛУБ

«Стретчинг» - лучшие упражнения на растяжку доступные каждому.

- понедельник, среда, пятница – с 14-30 до 15-50

«Акробатика» - садимся на шпагат и учимся делать сальто.

- понедельник, среда, пятница – с 16-00 до 17-20

УТРЕННИЕ И ДНЕВНЫЕ ГРУППЫ

«Тайцзи-Кардио» - оздоровительная гимнастика доступная всем возрастам.

- понедельник, среда, пятница – с 10-30 до 11-30

«Йога-Бодиворк» - для женского здоровья и красоты.

- понедельник, среда, пятница – с 11-40 до 12-40

СТУДИЯ РОЛЬФИНГА И ВОСТОЧНОГО МАССАЖА

Индивидуальные консультации

Сеансы восточного массажа

Психологическая помощь

Индивидуально, по предварительной записи, для записи обращайтесь по телефонам: +7 (978) 816-44-08 или e-mail: [email protected]

Адрес нашего зала: ул. Казакова, 37 (бывший дом быта, вход со двора). Справки и запись по телефонам: +7 (978) 816-44-08; +7 (978) 919-07-78; или e-mail: taichi-kerch@narod.ru.

Подробнее смотрите на нашем сайте http://тайцзицюань.рус/