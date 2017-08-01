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Летние цены на климатическую технику в компании «Intext»

Сплит-системы в компании «Intext» представлены широким ассортиментом устройств. Кондиционер в помещении не только спасает от летней жары, им можно согреть квартиру в холодную погоду, очистить воздух от пыли и уменьшить уровень его влажности. Не упустите уникальную возможность купить кондиционеры по супер-ценам.

Настенный кондиционер CL-7 - 11900 руб.

Настенный кондиционер CL-9 - 13000 руб.

Настенный кондиционер CL-12 - 15000 руб.

Настенный кондиционер CL-18 - 21800 руб.

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* скидки с 12.07. по 31.07.2017