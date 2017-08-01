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Рулонные шторы с тканью «Blackout» помогут Вам, защитится от любого светового потока.

Хотите спать днем, как ночью? Хотите, чтобы вашему малышу не мешал яркий свет?!

Любите поспать подольше утром, но солнечный свет будит Вас!

Закажите себе рулонные шторы ткань – «Блэкаут».

Она препятствует проникновению солнечных лучей, яркой световой рекламы, уличных фонарей. Чаще всего такие шторы используются в спальне, детской комнате,

либо на окнах или балконах, выходящих на сторону с сильно палящим солнцем.

Ткани для рулонных штор бывают разных расцветок и разной плотности, от почти прозрачных до таких, которые полностью затемняют помещение «Блэкаут».

Разнообразные текстуры и расцветки, вы найдете обязательно, что-то по вашему вкусу!

Все рулонные шторы пропитывают специальным составом, защищающим от выгорания и загрязнения. Производители гарантируют 5 лет безупречной работы!

Каждому заказчику приятный бонус -

многоразовая салфетка из микрофибры по уходу за жалюзи в подарок!

Напоминаем Вам, если Вы решите заказать рулонные шторы или другой вид

солнцезащиты, рады предоставить вам скидку -10% при заказе от трех и более окон!

Выбор жалюзи для школьных и дошкольных учреждений неслучаен –

самый главный критерий - это невысокая цена, практичность и долговечность!

При правильном уходе и бережном обращении они прослужат вам очень долго.

Стоимость вертикальных жалюзи составит от 850 рублей за 1 квадратный метр.

Так одно окно в классе размером ширина 1.5 метра и высотой 2 метра

Обойдется Вам 2550 руб. + установка 500 руб.= 3050 руб.

Наше специальное предложение для школ и детских учреждений:

При заказе Вертикальных жалюзи на 3 окна вы получите СКИДКУ - 15% +

специальный бонус многоразовые салфетки из микрофибры по уходу.

При заказе Вертикальных жалюзи на 6 окон вы получите СКИДКУ - 15% + Комплект горизонтальных жалюзи на одно двойное окно в учительскую или кабинет директора + набор по уходу за жалюзи - многоразовые салфетки из микрофибры.

У нас вы можете заказать!

-Рулонные шторы (в коробе и без)

-Система «День-Ночь» «Зебра»

-Горизонтальные,

-Вертикальные,

-Веревочные стринг - жалюзи «Бриз» (ощущение простора и невесомости материала)

-К-Системс (жалюзи управляемые цепочкой с кассетой сверху, располагаются в световом проеме),

-Деревянные (горизонтальные жалюзи из натуральной древесины),

-Плисе (ткань собрана в микро гармошку, для арок и не только)

-Римские шторы (Огромный выбор тканей для римских штор)

- NEW. Фото жалюзи (вертикальные жалюзи с вашим рисунком)

-Маркизы (сборно-разборная конструкция для затенения разнообразных уличных объектов, таких как витрины с их экспозициями, оконные проёмы, террас)

-Защитные ролеты или роль ставни.

Обращаем ваше внимание, 10-ти процентная скидка распространяется на заказ от 3-х

и более окон для любого вида жалюзи! Каждому заказчику, вне зависимости от величины заказа приятный бонус - многоразовая салфетка из микрофибры по уходу за жалюзи в подарок!

На замер мастер выезжает в согласованное с Вами время!

С собой мы привозим все образцы жалюзи, тканей, которые вы можете посмотреть,

пощупать и приложить к окошку. Также даем подробную консультацию по видам тканей,

по возможным системам рулонных штор и жалюзи, а также по любым возникающим у вас вопросам.

Вызвать мастера вы можете онлайн заполнив

специальную форму на нашем сайте.

www.zhalyuzi-v-kerchi.webnode.ru

Уважаемые клиенты!

При выборе фирмы поставщика, внимательно изучите, чем главным занимается она!

Если первое, что Вы увидите ОКНА или ДВЕРИ –

будьте готовы, что мастера по установке жалюзи или рулонных штор

скорее те-же, что ставят окна и двери.

Придут в пыльной робе, будут полчаса звонить хозяевам и справляться о цене,

У них нет прайсов и ценообразование порой вообще не понятно. Гарантия только на словах!

Мы уже много раз переустанавливали и переделывали работы «горе-мастеров»!

Не тратьте себе нервы и время, обращайтесь к профессионалам!

Современные Солнцезащитные Системы «3S»

www.zhalyuzi-v-kerchi.webnode.ru

Р Крым. Керчь. Еременко 30 "Б"

Автовокзал. ТЦ "Маргарита" 1-й этаж.

+7 978-222-07-31

+7 978-010-8-777

Акция действует до 31 августа