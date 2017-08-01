На правах рекламы

Биометрический загранпаспорт Украины!

Вклейка фото в паспорт в 25 и 45 лет ! Комфортабельные пассажирские перевозки в Киев и обратно!

Помощь с оформлением украинских документов!

Консультируем по следующим вопросам:

- вклейка фото в паспорт в 25 и 45 лет;

- обмен и восстановление украинских водительских прав;

- РЕГИСТРАЦИЯ В КИЕВЕ;

- справка о несудимости;

- получение ID-карты (в том числе замена украинского паспорта в связи с порчей);

- получение биометрического загранпаспорта;

- получение детского загранпаспорта;

- восстановление утерянного инн;

- справка об отсутствии брака.

- продление паспорта моряка;

- изготовление украинского паспорта моряка;

- оформление ШЕНГЕН виз в украинский загранпаспорт (2 явки на сдачу отпечатков пальцев и на забор паспорта с готовой визой)

- оформление виз Европы и Азии (БЕЗ ЛИЧНОГО ПРИСУТСТВИЯ)

+ ГОРЯЩИЕ ТУРЫ и ТУРЫ ПО АКЦИИ РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ,

+ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ПЛАНЕТЫ,

+ АВИАБИЛЕТЫ,

+ ЭКСКУРСИИ,

+ СВАДЕБНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ НА ОСТРОВАХ

и многое другое!

ЖДЕМ, ВАС ПО АДРЕСУ:

Агентство по туризму "Вокруг Света"

Керчь, ул. Ленина, 5, офис 8 (вход через РНКБ)

Тел.: + 7 978 763 80 44

Тел.: + 38(099) 337 1473 (вайбер) Дмитрий

ДРУЗЬЯ, ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ !!!

Агентство по туризму "ВОКРУГ СВЕТА", предлагает, ВАМ



Комфортабельные пассажирские перевозки в Киев и обратно!

Наша компания со всей ответственностью подходит к выполнению заказа каждого клиента, выполняя его в полном объеме, четко и профессионально, что позволяет всем клиентам остаться довольными. Пассажиры будут приятно удивлены высочайшим уровнем комфорта, что сделает поездки приятными.